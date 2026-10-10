СК России дал поручение возбудить дело по факту смерти младенца

В поселке Эгвекинот на территории предприятия обнаружено тело новорожденной девочки. Следственный комитет России по Чукотскому автономному округу начал проверку.
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