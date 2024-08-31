В Коврове пройдут фестиваль красок и пенная вечеринка

31 августа Ковров празднует свой День рождения. Жителей и гостей города ждет насыщенная праздничная программа с мероприятиями на любой вкус - ярмарки, аттракционы, иллюзионное шоу, фестиваль красок «Холли», пенная вечеринка, а под вечер город наполнится звуками музыки духового оркестра.
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