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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюба не нужен «Спартаку» – у команды стиль подразумевает прессинг. У Артема другие сильные стороны, красно-белым нужен мобильный нападающий». Никитин о форварде

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин оценил возможность перехода нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

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