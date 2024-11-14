🚑 Стало известно, в каком состоянии находятся двое пострадавших после обрушения моста в Джанкойском районе Ранее в Минздраве РК сообщали, что в происшествии пострадали два человека.
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🚑 Стало известно, в каком состоянии находятся двое пострадавших после обрушения моста в Джанкойском районе Ранее в Минздраве РК сообщали, что в происшествии пострадали два человека.