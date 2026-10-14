На базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области сотрудниками проведена экскурсия для преподавателей ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» и студентов второго курса Новосибирского кооперативного техникума имени А.