Как оценить тяжесть менопаузальных симптомов? Существует шкала Грина, которая позволяет путем подсчёта суммы баллов оценить тяжесть сразу нескольких менопаузальных симптомов и общего состояния женщины.
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Как оценить тяжесть менопаузальных симптомов? Существует шкала Грина, которая позволяет путем подсчёта суммы баллов оценить тяжесть сразу нескольких менопаузальных симптомов и общего состояния женщины.