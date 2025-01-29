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Закон, порядок, государство

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В Новокузнецке Кемеровской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в совершении мошенничества

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего жителя Новокузнецка.

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