Адское утро и «все включено»: дроны и ракеты по Киеву ,тревога по всей Украине, опасность от всего, что есть

ТЮ

Татьяна Юрьева

Возмездие за гибель детей, за четырехлетнюю малышку умершую в страшных мучениях от разрыва снаряда в Белгороде! За гибель семей с детками на катках, на новогодних базарах, в ТЦ. Люди в выходной пришли с детьми за подарками.... Нацисты били целеноправленно, туда, где были только мирные люди с детьми!!!