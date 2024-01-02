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Адское утро и «все включено»: дроны и ракеты по Киеву ,тревога по всей Украине, опасность от всего, что есть

Адское утро и «все включено»: дроны и ракеты по Киеву ,тревога по всей Украине, опасность от всего, что есть

Горячее время массированных обстрелов началось ночью. Выберем только самое крупное – сообщений масса.

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Комментарии
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ТЮ
Татьяна Юрьева
Возмездие за гибель детей, за четырехлетнюю малышку умершую в страшных мучениях от разрыва снаряда в Белгороде! За гибель семей с детками на катках, на новогодних базарах, в ТЦ. Люди в выходной пришли с детьми за подарками.... Нацисты били целеноправленно, туда, где были только мирные люди с детьми!!!
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Англосаксы радуются! Славяне уничтожают друг друга! Коломойский хвастался тем, что на сто лет вперед поссорил русских и украинцев на Украине. При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями.
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1 час.

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