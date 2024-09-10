Аналитик Ортель: Трампу на дебатах нужно дать Харрис больше говорить

Кандидат в американские лидеры Дональд Трамп должен более сдержано себя вести и позволить своему оппоненту Камале Харрис «говорить как можно больше», если он хочет победить на теледебатах, которые состоятся 10 сентября.
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