Россиянам посоветовали использовать для подписок виртуальную карту

Это снижает риски несанкционированных списаний и помогает контролировать регулярные платежи Привязка банковской карты к онлайн-сервису требует согласия с условиями оплаты и другими важными аспектами, указанными в оферте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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