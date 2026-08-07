От такси до IT-консалтинга: как самозанятые осваивают интеллектуальные ниши в столице

Самозанятые осваивают сложные, интеллектуальные ниши экономики На 1 июля 2026 года число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в Москве превысило 2,4 миллиона человек, что составляет 14% от общего числа самозанятых в России.
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