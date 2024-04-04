«Всё зависит от…» Макс Ферстаппен отшутился от вопроса об уходе из Red Bull

«Всё зависит от…» Макс Ферстаппен отшутился от вопроса об уходе из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolНа пресс-конференции в Сузуке трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в шутку прокомментировал последние слухи о своем будущем.
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