«Всё зависит от…» Макс Ферстаппен отшутился от вопроса об уходе из Red Bull

«Всё зависит от…» Макс Ферстаппен отшутился от вопроса об уходе из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolНа пресс-конференции в Сузуке трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в шутку прокомментировал последние слухи о своем будущем.