Samsung Galaxy S23 Ultra рано на покой? Опубликованы сравнительные фото, сделанные камерами Galaxy S23 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и Vivo X100 Pro

Инсайдер Ice Universe, имеющий на руках все актуальные флагманы, сделал небольшую серию снимков, позволяющих оценить качество съемки новейших Oppo Find X7 Ultra и Vivo X100 Pro в сравнении с заслуженным Samsung Galaxy S23 Ultra.
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