Россия и Китай провели ракетные стрельбы в Японском море на учениях "Океан-2024"

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии КНР провели боевые стрельбы ракетным вооружением и артиллерией по морским щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
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