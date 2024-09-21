Товары с минами замедленного действия США как проблема планетарной безопасности

Необходимо признать, что глобализация и масштабирование товаров и услуг, начинка которых может содержать скрытые механизмы управления, является проблемой национальной безопасности всех международных субъектов мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии