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Товары с минами замедленного действия США как проблема планетарной безопасности

Товары с минами замедленного действия США как проблема планетарной безопасности

Необходимо признать, что глобализация и масштабирование товаров и услуг, начинка которых может содержать скрытые  механизмы   управления, является проблемой национальной безопасности всех международных субъектов  мира.

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