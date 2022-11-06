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Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по шорт-треку

Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку. Он проходит в городе Солт-Лейк-Сити, США.

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