Хельмут Марко: Не понимаю, откуда снова и снова появляются слухи о продаже RB

Хельмут Марко: Не понимаю, откуда снова и снова появляются слухи о продаже RBGetty Images / Red Bull Content PoolСоветник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможной продаже младшей команды концерна в Формуле 1.
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