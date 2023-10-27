15 мелких ляпов в фильмах и сериалах, которые не сразу заметны

Во множестве фильмов и сериалов есть маленькие ошибки и ляпы, которые никто не замечает. Да, они незначительны и не меняют смысловой нагрузки — но самые внимательные и скрупулёзные зрители замечают даже мелкие неточности.
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