ООН сократила бюджет помощи украинцам в 2026 году до $614 млн

ООН сократила объем финансовой помощи украинцам в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.Уточняется, что бюджет Управления верховного комиссара организации по делам беженцев составил $614 млн, что на 23,6% меньше показателя прошлого года.
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