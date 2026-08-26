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ООН сократила бюджет помощи украинцам в 2026 году до $614 млн

ООН сократила бюджет помощи украинцам в 2026 году до $614 млн

ООН сократила объем финансовой помощи украинцам в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.Уточняется, что бюджет Управления верховного комиссара организации по делам беженцев составил $614 млн, что на 23,6% меньше показателя прошлого года.

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