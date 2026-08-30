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Даку впервые забил за «Спартак» – «Оренбургу» с пенальти в РПЛ. У форварда 1+1 в 4 матчах за красно-белых

Мирлинд Даку впервые забил за « Спартак ». Албанский нападающий сравнял счет с пенальти на 76-й минуте матча с « Оренбургом » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1, второй тайм).

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