Горелкина: деловая репутация зависит от инвестиций в сотрудников

Анастасия Горелкина, председатель совета директоров холдинга "СДС", утверждает, что деловая репутация компаний формируется не только за счет PR-активностей, но и посредством реальных инвестиций в сотрудников, особенно в условиях развития искусственного интеллекта.
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