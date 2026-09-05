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Царьград

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Горелкина: деловая репутация зависит от инвестиций в сотрудников

Горелкина: деловая репутация зависит от инвестиций в сотрудников

Анастасия Горелкина, председатель совета директоров холдинга "СДС", утверждает, что деловая репутация компаний формируется не только за счет PR-активностей, но и посредством реальных инвестиций в сотрудников, особенно в условиях развития искусственного интеллекта.

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