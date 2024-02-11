Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Владимиру Путину острых вопросов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным странам повезло, что американский журналист Такер Карлсон вел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным весьма корректно, не задавая острых вопросов.
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