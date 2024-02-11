Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Главное адмиралу не бояться. Все это не надолго.Reuters: Кирби ст...
  • АндрейБорков
    Америкосы это СУПЕР НЕЧТО! Бабло выделят УкРуине, пустят на свои нужды, а хохлы будут америкосам должны как земля кол...Сенатор Маллин: П...
  • Владимир Моргунов
    ДО ЧЕГО "ОТХОДЧИВА" НАША ВЛАСТЬ..НАДО ЖЕ КОМУ ТО ПЕТЬ ?? (НА КОРПОРАТИВАХ В ОСОБЕННОСТИ) ????Киркорова вернули...

Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Владимиру Путину острых вопросов

Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Владимиру Путину острых вопросов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным странам повезло, что американский журналист Такер Карлсон вел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным весьма корректно, не задавая острых вопросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх