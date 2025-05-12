Ушла из жизни Ольга Моховая: прощание с актрисой театра и кино

Театральный мир и кинематограф понесли невосполнимую утрату. На 54-м году жизни скончалась Ольга Моховая — талантливая актриса Театра имени Моссовета, известная зрителям по сериалам «Обручальное кольцо», «Петровка, 38» и десяткам других проектов.