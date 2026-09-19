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Тамбиев — о поражении «Динамо» от «Амура»: «Пятиминутное удаление сломало игру»

Тамбиев — о поражении «Динамо» от «Амура»: «Пятиминутное удаление сломало игру»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал гостевое поражение команды от хабаровского «Амура» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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