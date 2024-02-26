Представлен Kimera Evo38 — 600-сильный полноприводный спорткар в стиле культовых раллийных Lancia

В то время как Lancia долго, очень долго готовила новое поколение компактного хетчбэка Ypsilon, инженеры другой итальянской компании, Kimera Automobili, подготовили по-настоящему крутой автомобиль в стилистике классических раллийных болидов Lancia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии