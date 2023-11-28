Президент Чехии Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами.