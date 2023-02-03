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Любушкин о Матче звезд НХЛ: «Понимаю тех ребят, кто не хотел бы ехать. Они очень устают, лучше сделать перерыв»

Илья Любушкин сказал, что понимает тех игроков НХЛ, кто хотел бы не ехать на Матч звезд. «Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать.

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