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ACB. «Барселона» примет «Реал», «Мурсия» встретится с «Гран-Канарией»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча. В Каталонии состоится встреча лидеров чемпионата «Барселоны» и «Реала».

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