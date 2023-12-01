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Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

Россия опередила другие страны и стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году. В Генконсульстве РФ на этом курорте Азии уточнили, что с января по ноябрь почти 700 тысяч российских путешественников совершили туда поездки.

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