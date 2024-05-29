Карин Жан-Пьер ответила на критику Зеленского в адрес Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала об отсутствии какой-либо конкретики по вопросу возможного участия Байдена в конференции по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии