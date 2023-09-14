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Рост цен на нефть возобновился из-за беспокойства о сокращении предложения

Рост цен на нефть возобновился из-за беспокойства о сокращении предложения

Рост цен на нефть возобновился из-за беспокойства о сокращении предложения Наталья МарковаЦены на нефть восстановились 14 сентября, поскольку рынки снова обратили внимание на более жесткий прогноз по предложению на оставшуюся часть 2023 года.

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