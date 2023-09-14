Рост цен на нефть возобновился из-за беспокойства о сокращении предложения Наталья МарковаЦены на нефть восстановились 14 сентября, поскольку рынки снова обратили внимание на более жесткий прогноз по предложению на оставшуюся часть 2023 года.
Рост цен на нефть возобновился из-за беспокойства о сокращении предложения Наталья МарковаЦены на нефть восстановились 14 сентября, поскольку рынки снова обратили внимание на более жесткий прогноз по предложению на оставшуюся часть 2023 года.
Свежие комментарии