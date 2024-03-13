Накормить семью за полчаса. Рецепт идеальной рыбы в кляре.

Я всегда ЗА рецепты, которые может повторить каждый, в которых все предельно просто, быстро, а на выходе бомбически вкусно, так чтобы дети добавку просили! ⠀ Итак, для рыбы в кляре нам понадобятся: Рыба, у меня Хек Яйца Сметана или майонез Мука Соль Специи ⠀ Способ приготовления: ⠀ 1.