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Аким Апачев признал вину за граффити в Судже и принес извинения жителям

Аким Апачев признал вину за граффити в Судже и принес извинения жителям

Блогер и рэпер Аким Апачев посетил Суджу, нарушив приграничный запрет, и оставил граффити. Он признал вину и извинился перед жителями.

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