Мишустин: перечень жизненно важных лекарств расширили на 18 наименований

Список жизненно важных лекарственных средств пополнился новыми наименованиями препаратов, которые предназначены для лечения пациентов с различными серьёзными заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.
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