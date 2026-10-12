Рязанцам рассказали, когда отступит аномальное тепло октября

Бабье лето в этом году рекордно затянулось. На календаре 12 октября - а синоптики допускают, что дневная температура поднимется в регионе до +24 градусов.
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