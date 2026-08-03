House Of The Dragon Reveals Ormund's King's Landing Spy — Did You Guess Who It Is? Read Episode 7 Recap

The unlikely mole is just one of several surprises in the season's penultimate episode. Find out what else goes down!The unlikely mole is just one of several surprises in the season's penultimate episode.
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