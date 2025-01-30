Товарооборот России и Индии вырос в пять раз

Объем торговли между Россией и Индией с 2020 года вырос в пять раз и превысил 64 миллиарда долларов, в перспективе до 2030 года лидерами двух стран поставлена цель нарастить товарооборот до 100 миллиардов долларов.
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