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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о дефиците игроков в КХЛ: «Тема притянута за уши. Что это значит? Дефицит хороших игроков есть всегда и везде – в НХЛ, КХЛ и любой лиге»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд считает, что дефицит хороших игроков есть всегда и везде.

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