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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Овсяный пирог с бананами и черникой

Ингредиенты: спелые бананы — 2шт (400г); замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г); мёд — 2 ложки (35г); овсяные хлопья — 1 стакан (60г); грецкие орехи — 20г; обезжиренное молоко — 200г; разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки; корица — 3/4 чайной ложки; яйцо — 1шт (70г); ванилин — 1 чайная ложка; сахарная пудра […].

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