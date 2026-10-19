Партию турецких кабачков весом 20,1 тонны сняли с реализации 12 октября на складе временного хранения ООО «КТС» в Краснодаре из-за обнаружения западного цветочного трипса.
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