ФК «Оренбург» сыграет заключительный домашний матч в этом году

Начало в 16:00 по оренбургскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна в «Яндекс.Эфире». В прошлом туре оренбуржцы уступили на выезде уступили одному из конкурентов в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу – воронежскому «Факелу» (0:1).