МОЯ СТРАНА

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    " ... вызывает колоссальную ненависть и злобу у всего народ ... " НЕ надоело здешним авторам - горе-мыслителям, говор..."На ошибках не уч...
  • Аршак Меликджанян
    ну так и мы предупредили всех этих дебилов и нато, чтобы убрались подальше,теперь надо просто объявить санитарную зон...Ультиматум США к ...
  • Геннадий Блинов
    Расстреливать!!!Замы министра обо...

Прилепин захотел вернуться в зону СВО после восстановления

Прилепин захотел вернуться в зону СВО после восстановления

Писатель Захар Прилепин захотел вернуться в зону СВО после восстановления Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Российский писатель Захар Прилепин захотел вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО), когда восстановится после покушения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх