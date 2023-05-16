Писатель Захар Прилепин захотел вернуться в зону СВО после восстановления Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Российский писатель Захар Прилепин захотел вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО), когда восстановится после покушения.
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