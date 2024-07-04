На горном курорте Сочи в День семьи, любви и верности откроется символический ЗАГС Он будет работать на главной площади курорта «Роза Хутор».
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На горном курорте Сочи в День семьи, любви и верности откроется символический ЗАГС Он будет работать на главной площади курорта «Роза Хутор».