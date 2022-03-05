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В аэропорту Пулково в субботу отменили более 40 рейсов

В аэропорту Пулково в субботу отменили более 40 рейсов

В субботу аэропорту Пулково отменено около 45 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, самолёты не полетят 5 марта в Стамбул, Кишинёв, Варшаву, Краснодар, Хельсинки, Софию, Амстердам, Симферополь, а также другие города России и зарубежных стран.

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