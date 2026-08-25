Only 35% Of Women Under-25 Have Positive View Of Men; Survey Finds 'Heteroflexible' Is The Fastest Growing Sexual Orientation In America Authored by Michael Snyder via The End of The American Dream blog, Our culture is being transformed at a pace that is difficult to comprehend.
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