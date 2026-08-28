Politico: союзники по НАТО устроили "конкурс красоты" перед посланником Трампа

REUTERS/Tom Nicholson Союзники США по Североатлантическому альянсу на встрече с заместителем министра войны США по политическим вопросам Элбриджем Колби стремились продемонстрировать свою значимость на фоне проверки Вашингтоном их лояльности к курсу президента Дональда Трампа.