Судье матча «Бохум» – «Боруссия» в голову попали стаканом с пивом. Игра прервана

Игра «Бохума» с «Боруссией» прервана из-за попадания в арбитра стаканом с пивом. На 69-й минуте встречи 27-го тура при счете 0:2 в пользу гладбахского клуба один из зрителей попал крупным предметом в голову боковому судье Кристиану Гиттельманну, в связи с чем главный рефери Беньямин Кортус принял решение остановить матч.