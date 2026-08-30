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Царьград

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МЧС сообщает о ракетной угрозе в Крыму в 12:34 мск

МЧС сообщает о ракетной угрозе в Крыму в 12:34 мск

Крымское управление МЧС России объявило ракетную угрозу в регионе. Согласно сообщению в канале "Макс", сигнал тревоги поступил в 12:34 мск, предупреждая жителей о возможной опасности.

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