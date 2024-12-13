В полиции Южной Кореи допустили арест президента Юн Сок Ёля

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может быть арестован, заявили в полиции.По данным телеканала KBS, представитель специальной группы следователей рассказал, что рассматривается возможность проведения в резиденции главы государства обыска.
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