Трагедия Салтанат ничему не научила: брат Нукеновой сообщил о новом убийстве

В Караганде Гульмиру Таймасову убил бывший муж, нанеся ей несколько ножевых ранений. Этот случай решил осветить коллега брата покойной Салтанат Нукеновой — Серик Беркамалов в своем личном блоге, чтобы обратить внимание общественности.