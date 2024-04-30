Трагедия Салтанат ничему не научила: брат Нукеновой сообщил о новом убийстве

В Караганде Гульмиру Таймасову убил бывший муж, нанеся ей несколько ножевых ранений. Этот случай решил осветить коллега брата покойной Салтанат Нукеновой — Серик Беркамалов в своем личном блоге, чтобы обратить внимание общественности.
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